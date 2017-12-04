Sarı-kırmızılı ekip 14 maçta hanesine 16 puan yazdırdı.

Süper Lig’in 14. haftasını Akhisar beraberliğiyle kapatan E.Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı 8 lig müsabakasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi alarak 9 puan topladı.

Oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, gol noktasında yaşadığı kısır görüntüyle de dikkat çekti. Bulut yönetimindeki E.Yeni Malatyaspor oynadığı 8 maçta rakip ağları 4 kez sarsa bilirken, kalesinde ise 7 gol gördü. Doğu ekibi topladığı 9 puanın 5’ini iç sahada 4’ünü ise deplasmanda elde etti.

Galibiyet hasreti 360 dakikaya çıktı

Malatya ekibi ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamayarak, galibiyet hasretini 360 dakikaya çıkardı. Süper Lig’deki ilk sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, oynadığı maçlarda pozisyon üreten bir görüntü içerisinde olmasına rağmen golcülerinin üretken olamaması nedeniyle gol bulmakta sıkıntı yaşıyor.

E.Yeni Malatyaspor’da attığı 6 golle takımın en golcü ismi olan Faslı Khalid Boutaib, en son ligin 10. haftasında 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşamıştı.