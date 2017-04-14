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14 Nisan 2017 17:26

Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’a sürpriz yapmaya hazırlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, salı günü oynayacakları Eskişehirspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz de tabii ki onları güzel bir şekilde ağırlayacağız burada.

Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor’a sürpriz yapmaya hazırlanıyor

14 Nisan 2017 17:26

Çünkü Malatya gerçekten misafirperverdir. Ama maçta da son saniyesine kadar inanılmaz bir taraftar desteği bekliyorum tabii ki” dedi.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde İHA’ya konuşan Teknik Direktör İrfan Buz, Eskişehirspor maçı ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili açıklamada bulundu.



“Hep beraber kenetleneceğiz”


Eskişehir müsabakasının öneminin bilincinde olarak hazırlandıklarını belirten Buz, “Kendi sahamızda oynayacağız. Tabii takım olarak bu maçın öneminin bilincindeyiz. Tabii baktığımızda biletlerin satışının da iyi olduğunu görüyoruz. Stadı dolduracak taraftarlarımız. Kesinlikle onlar bizim çok büyük bir güç olarak arkamızda olacak. Biz de bu maçın önemini biliyoruz. Her iki taraf için de çok ciddi bir müsabaka. İyi hazırlanıp, kendi sahamızdan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Tabii ki biz Eskişehirspor’u burada güzel bir şekilde ağırlayacağız. Çünkü Malatya gerçekten misafirperverdir. Hiçbir taşkınlık olmadan ama maçta da son saniyesine kadar inanılmaz bir taraftar desteği bekliyorum tabii ki. Şimdi 7 tane müsabakamız var. Biz tabii hiçbir provokasyona, herhangi bir sıkıntıya cevap vermeden sadece futbolumuza, sadece takımımıza yönelen bir taraftar istiyoruz. Güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Hep beraber kenetleneceğiz burada, onlar bizi orada çok güzel karşıladı biliyorsunuz. Biz de aynı şekilde buradaki ambiyansımızla büyük bir camia olduğumuzu göstereceğiz” dedi.



“Müsabaka öncesinde de durumuna bakacağız”


Sakatlıktan yeni çıkan Ayite’nin durumuyla ilgili de konuşan Buz, “Ayite takımla birlikte çalışmalara başladı. Onu yetiştirmeye çalışacağız. Müsabaka öncesinde de durumuna bakacağız. Tabii bizim için önemli bir isim umarım aramızda görürüz” ifadelerini kullandı.




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