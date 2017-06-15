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15 Haziran 2017 21:16

Evkur Yeni Malatyaspor, Farnolle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1.

Evkur Yeni Malatyaspor, Farnolle ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

15 Haziran 2017 21:16

Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre takımından transfer ettiği Beninli kaleci Fabien Farnolle ile sözleşme imzaladı.


Fransa 2. Ligi’nde geçen sezon yılın kalecisi seçilen Fabien Farnolle kulüp başkanı Adil Gevrek’in ofisinde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.


Fransa’da sezonu 8. sırada tamamlayan Le Havre takımın kalesini koruyan Fabien Farnolle, 32 yaşında ve 1, 96 boyunda. Uzun süredir peşinde olduğu Beninli kaleciyi renklerine bağlayan sarı-siyahlı kulüp, böylelikle kaleci transferini de noktalamış oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kalesini koruyan Ertaç Özbir ve Vedat Kapurtu’yu da yeni sezonda kadrosunda tutacağını açıklamıştı.




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