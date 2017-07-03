Evkur Yeni Malatyaspor Faslı sağ bek Issam Chebake ile anlaşmaya vardı

Sarı-siyahlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır yaptığı açıklamada 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile anlaştıklarını doğrulayarak, "Issam Chebake ile anlaştık. Bu oyuncu yarın imza için Türkiye’ye gelecek" dedi.

Transferin hareketli takımı Evkur Yeni Malatyaspor, bir süredir arayışta olduğu sağ bek mevkiine Fransa 2. Lig takımı Le Havre’de forma giyen Issam Chebake’yi takviye etmeye hazırlanıyor.

27 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon Fransa 2. Ligi’nde istikrarlı bir görüntü ortaya koyarak, 36 müsabakada görev yaptı.

"Issam Chebake ile göüştük ve anlaşmaya vardık"

Transferdeki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır, "Bir süredir sağ bek için arayışlarımız vardı. Fransa’nın Le Havre takımında forma giyen Issam Chebake ile göüştük ve anlaşmaya vardık. Kendisini resmi imza için Türkiye’ye davet ettik. Bu oyuncu yarın Türkiye’de olacak. İmzaların atılmasının ardından da Bolu kampına katılacak" dedi.

"Almeida gündemimizde bulunmuyor"

Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Çakır, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Hugo Almeida ile ilgilendikleri yönündeki haberlere de açıklık getirerek, "Almeida ismi sosyal medyada gündem olmuş durumda. Ancak Almeida gündemimizde bulunmuyor. Zaman zaman menajerlerin kulüplere tavsiye ettiği isimler olabiliyor. Ancak söylediğimiz gibi Almeida ile ilgili bir tasarrufumuz bulunmuyor. Herhangi bir görüşmemiz de olmadı" ifadelerini kullandı.