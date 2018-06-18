Evkur Yeni Malatyaspor Faslı Youness Mokhtar ile imzaya yakın

Sarı-kırmızılı kulüp Fas asıllı Hollanda doğumlu sol kanat Youness Mokhtar’ı anlaşma yapmak için Türkiye’ye davet etti.

Hollanda ligi takımlarından PEC Zwolle takımıyla sözleşmesi sona eren Mokhtar’a resmi teklif ileten Malatya temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuyu el sıkışmak için Türkiye’ye davet etti. Transferini Teknik Direktör Erol Bulut’un çok istediği Mokhtar’ın Evkur Yeni Malatyaspor’un teklifine sıcak baktığı, ancak taraflar arasında parasal konularda bazı pürüzlerin bulunduğu öğrenildi. Hem forvet, hem de orta sahanın solunda oynayabilen Mokhtar, alt yapısında yetiştiği PSV Eindhoven takımında profesyonel oldu. 1,78 boyundaki Mokhtar geçen sezon forma giydiği Hollanda 1.liginde 32 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de Youness Mokhtar ile görüştüklerini doğrulayarak, Faslı futbolcunun fiyatı konusunda oluşan pürüzleri aşmaya çalıştıklarını ifade etti.