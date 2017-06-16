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16 Haziran 2017 14:43

Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızıyla anlaştı

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor transferde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Issiar Dia ile anlaşamaya vardı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’nin eski yıldızıyla anlaştı

16 Haziran 2017 14:43


Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Dia ile görüştüklerini doğrularken, transferin olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.


Teknik Direktör tercihini Ertuğrul Sağlam’dan yanan kullanan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe’nin eski yıldızı en son Fransa Lig 1’de Nancy forması giyen 30 yaşındaki Issiar Dia ile görüşerek prensipte anlaşmaya vardı.


Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.



Güz: “Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek”


Issiar Dia ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Güz yaptığı açıklamada, “Issiar Dia ile ilgilendiğimiz doğru. Kendisi tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı başarılı bir futbolcu. Görüşmelerimiz sürüyor. Küçük pürüzler dışında anlaştık gibi. Transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. İnşallah Türkiye’ye davet etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.




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