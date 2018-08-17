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17 Ağustos 2018 16:06

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında yarın Fenerbahçe ile 21.

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyet peşinde

17 Ağustos 2018 16:06

45’te Yeni Malatya Stadyumu’nda karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.


Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike ile Murat Yıldırım da Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Göztepe karşılaşmasında kırmızı kart gören sağ bek oyuncusu Issam Chebake de Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alamayacak.


Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 3 karşılaşmanın 2’si Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlanırken, 1 karşılaşmayı ise Evkur Yeni Malatyaspor kazandı. İki ekip ilk olarak 2011 yılında Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi. Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig’de bir kez daha karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmadan da 2-0 üstün ayrıldı.




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