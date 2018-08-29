Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Evkur Yeni Malatyaspor’dan kadroya bir takviye daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Mısır ligine transfer olan Azubuike’nin yerine orta sahaya Ganalı Sulley Muniru’yu takviye etti.

Malatya temsilcisi geçen sezon Steaua Bükreş, bu sezon başında ise Portekiz’in Tondela takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Ganalı Sulley Muniru ile bugün sözleşme imzaladı. O saha oyuncusunun Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Evkur Yeni Malatyaspor transferde Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Guilherme ve Aleksic’i kadrosuna katmıştı.