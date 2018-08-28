Evkur Yeni Malatyaspor gidişattan memnun

Amacımız bu gidişatı sürdürebilmek” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Erol Bulut, henüz tam olarak hazır olmadıklarını söyledi. Bulut, “Spor otoriterlerinin söylediği gibi bizden beklenenin üzerinde puan alındığını düşünmüyorum. Şuana kadar eksik olan taraflarımız, hazır olmayan futbolcularımız vardı. Onlar zaten ilk 3 maçta yüzde 100 şekilde sahada değillerdi. Onlara rağmen biz 7 puan aldıysak ne mutlu bize. Sakat olan ve eksikleri bulunan oyuncularımızda takıma katıldıklarında herkes bir arada çalıştığında önümüzdeki haftalarda takımımız çok daha iyi seviyelere gelecektir. Alacağımız 1-2 transfer daha var. Onlarda gelirse 3-4 hafta sonra daha iyi futbol oynayabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Transferleri rekabet olması için yaptık”

Takım içerisinde rekabetin artması gerektiğini kaydeden Bulut, şunları söyledi:

“Topuk Yaylası’nda tam anlamıyla çalışamadık. 12-13 futbolcuyla kamp yapmak zorunda kaldık. İstediğim taktik antrenmanlarını orada gerçekleştiremedim. Şimdi 20 kişiyiz. Diğer oyuncularda aramıza döndüğünde Topuk Yaylası’nda gerçekleştirmek istediğim taktik ağırlıklı çalışmaları burada gerçekleştirerek daha iyi bir Yeni Malatyaspor olacağını düşünüyorum. Mevcut transferleri takım içinde rekabet olması için yaptık. Oynamayan futbolcular oynayan futbolcuları zorlaması için rekabet olmadığı zaman futbolcu rahatlayabiliyor. Futbolcularımın rahatlamasını istemiyorum. Antrenmanlarda sürekli forma savaşının yaşanmasını istiyorum. Antrenmanlarda bu savaşı gösterdiklerinde performansları pozitif olarak sahaya yansıyacaktır. Zaman zaman hangi futbolcuyu oynatabiliriz zorlanabiliyoruz. Sakat olan futbolcular aramıza katıldığında alternatiflerimizde artacak. Futbolcu seçiminde ekibimle beraber oturup hangi oyuncunun bizim için daha faydalı olacağına karar vereceğiz. Bu iyi bir şey.”

“Birkaç haftaya daha ihtiyacımız var”

Sezon sonunda gerçekleştirmek istediği hedeflerinin olduğunu belirten genç çalıştırıcı, “Ekibimle benim bir hedefimiz var. Kulübümüzün ve futbolcularımızın hedefleri var. Tabii araya çok farklı sıkıntılar girmezse bu hedefi inşallah sezon sonunda gerçekleştirmeye çalışacağız. Ben sonuna kadar buradayım. Konyaspor Süper Lig’in geçişleri çok iyi yapabilen iyi ekiplerinden birisi. Hücum anlamında etkili futbolcuları var. Fofana, Jahovic, Hurtado ve Yatabare gerçekten iyi futbolcular. Tabi bu isimlere karşı gardımızı iyi şekilde alacağız. Hafta boyunca çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Bizim de yakaladığımız gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En önemlisi basit hatalar yapmamız lazım. Futbolcularım bir birlerini daha iyi tanımaya çalışıyor. Dolayısıyla birkaç haftaya daha ihtiyacımız var” diye konuştu.