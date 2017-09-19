Evkur Yeni Malatyaspor golcüsü iddialı konuştu

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklama yapan Faslı golcü, ligin beşinci haftasında sahalarında Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmada 4-2 mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.

Boutaib, takım olarak büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "İstemediğimiz bir mağlubiyetti. Sahamızda taraftarımız karşısında aldığımız mağlubiyet takım olarak hepimizi çok üzdü" dedi.

Takımda golü kimin attığının önemli olmadığını ifade eden Faslı oyuncu, "Golü benim atıp atmamam önemli değil. Önemli olan takımımızın galip gelmesidir. Bundan sonra çok daha iyi çalışıp, Kardemir Karabükspor maçına hazırlanacağız. Daha iyi çalışarak, istediğimiz sonuçları alacağız" dedi.

"Böyle bir durumla hiç karşılaşmadım"

Boutaib, Bursaspor maçı öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifasına ilişkin, "Böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Hocanın gitmesiyle bu mağlubiyetin bir alakası yok. Kimsenin bunun arkasına saklanmaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ligde, 4’üncü golünü kaydeden Faslı oyuncu, bir gazetecinin "Gollerin devamı gelecek mi?" sorusuna, "İdmanda hepimiz çok iyi çalışıyoruz. Benim şansım etrafımda iyi oyuncuların olması. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Ben de o oyuncuların kalitesiyle ve verdikleri paslarla golleri atıyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Bizim takımımızın ilk golüydü, stadın ilk golü değildi"

Yeni Malatya Stadyumu’nda takımının ilk golüne imza atarak, kulübün tarihine geçen Boutaib, "Bizim takımımızın ilk golüydü, stadın ilk golü değildi. Gol attığım için mutluyum" dedi.

Boutaib, Süper Lig’deki gol krallığına ilişkin ise "Ligimizde çok büyük santrforlar var. Öyle bir düşüncem yok ama her zaman yaptığım gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım" değerlendirmesinde bulundu.

"Takımın çalışmasıyla bu duruma geliyorum"

Faslı oyuncu, bir gazetecinin "Gol atıyor ama savunmaya da yardıma geliyorsun, zaman zaman kendini yalnız hissettiği oluyor mu?" sorusuna, “Yok buna katılmıyorum çünkü bu bir takım oyunu. Belki benim ismim biraz ön plana çıkmış olabilir ama ben takımın çalışmasıyla bu duruma geliyorum. Onlar nasıl bana gol atmamda yardımcı oluyorsa, ben de onlara defans yapmakta yardımcı oluyorum" yanıtını verdi.