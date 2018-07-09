Evkur Yeni Malatyaspor gözden çıkardığı yabancıları gönderemedi

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon yüksek bonservis ücretleriyle döviz kuru üzerinden sözleşme yaparak aldığı yabancı futbolcular Nacer Barazite, Sadio Diallo ve Issiar Dia’yı gözden çıkarmasına rağmen yollarını ayıramadı. Malatya temsilcisi beklediği verimi alamadığı yabancılarını bonservis sorunu nedeniyle gönderemediği için yeni transfer konusunda ağır kalmakla eleştiriliyor. Döviz kurunun yüksek seyretmesi sarı-kırmızılı yönetimin işini daha da zorlaştırırken, başkan Gevrek’in önümüzdeki günlerde gönderilmesi düşünülen isimlerle bir görüşme yapacağı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un gözden çıkardığı yabancı futbolculardan Sadio Diallo’nun sözleşmesi 2019, Nacer Barazite’nin 2020, Issiar Dia’nın ise 2020’de sona eriyor.

3 Futbolcu da sarı-kırmızılı takımla Bolu kampında yeni sezona hazırlanıyor.