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06 Mayıs 2018 15:30

Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe karşısında puan arayacak

Süper Lig’de 32.

Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe karşısında puan arayacak

06 Mayıs 2018 15:30

haftanın kapanış maçında yarın 20.00’de Göztepe ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın son çalışmasını İzmir’de yaparak maç saatini beklemeye başladı.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlık geçerken, futbolcuların hırslı oluşu yüzleri güldürdü. Ligde dün oynanan A.Alanyaspor - Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalması kesinleşen sarı-kırmızılılarda hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, Teknik Direktör Erol Bulut’un oyuncularına rehavet uyarısı yaptığı belirtildi. Eksik oyuncunun bulunmadığı Malatya temsilcisinde Teknik Direktör Bulut’un Göztepe karşısında ideal 11’de herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi. Yarın saat 20.00’de Bornova Stadı’nda oynanacak Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasını Hüseyin Göçek yönetecek.


İki takımda arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-2 kazanmıştı.




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