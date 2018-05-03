Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçına Erol Bulut’suz hazırlanıyor

haftasında oynayacağı Göztepe müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Erol Bulut’tan yoksun olarak hazırlanıyor. Çocuğunun tedavisi için Almanya’da bulunduğu belirtilen Bulut’un Malatya’ya yarın geleceği ifade edildi. Yardımcı Antrenör Turgay Karslı nezaretinde yapılan antrenmana bel MR’ı çektirmek için İstanbul’da bulunan Azubuike ve adalesinde spazm oluşan Dening katılmadı. MR’ı temiz çıkan Azubuike’nin yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtilirken, Arjantinli Dening’in ise bir süre daha takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan taktik çift kale maçla sona ererken, Antrenör Karslı’nın çift kaleyi durdurarak hata yapan oyuncuları sık sık uyardığı gözlendi.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.