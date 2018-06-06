Evkur Yeni Malatyaspor hedef çıtasını yukarı taşıyacak

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Maden, yeni sezona dair önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak Süper Lig’e renk kattıklarını kaydeden Maden, “Geçen sezon ilk kez mücadele etiğimiz Süper Lig’e renk kattığımızı söyleyebilirim. Malatya her zaman bir futbol kenti olmuştur. Bundan sonraki süreçte de ligimize önemli katma değerleri olacaktır. Bizim açımızdan önemli ve de deneyim kazandığımız bir yıl oldu. Bu anlamda yönetimimize, hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezon daha verimli ve güzel olur” dedi.

“Güven tazeleme adına bazı şartları düzelttik”

Maden, Erol Bulut ile devam ederek doğru bir karar verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Erol Hocamız ilk teknik adamlık deneyimini burada yaşadı. Oynattığı oyun ve genel görüntüsüyle bu işi başardı diyebiliriz. Zaten kendisiyle sözleşmemiz sürüyordu, güven tazeleme adına bazı şartları düzelttik. Bu kararın Malatyaspor adına olumlu sonuçlarının olacağını düşünüyorum. Takımın ve şehrin dokusunu bilen bir isim ve en önemlisi artık daha deneyimli. Umarım hocamızla daha uzun yıllar önemli başarılara imza atarız.”

“İşimiz kolay, elimizde oturmuş bir kadro var”

Yeni sezonda hedef çıtalarını daha yukarı taşıyacaklarını belirten Maden, “Yeni sezon hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. Tabi öncelik her zaman için transferdir. Aslında bu anlamda da işimiz kolay diyebilirim. Çünkü elimizde hali hazırda oturmuş bir kadro var. Bu kadroya birkaç takviye yaparak daha güçlü bir takım oluşturabiliriz. Hedef konusunda ise bana göre ayakları yere basan bir kulüp olmak zaten en büyük başarıdır. İşte görüyoruz kulüplerin ekonomik tablolarını. Bu futbolumuz adına üzüntü verici bir durum. Tabi bizim belirlediğimiz bir hedefimiz var. Hedef çıtamızı daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.