Evkur Yeni Malatyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Romanya Süper Lig takımlarından Dunarea Calaraşi ile hazırlık maçı yaptı. Maçı Eren Tozlu’nun 10. dakikada attığı tek golle sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı.
Evkur Yeni Malatyaspor rakibi karşısına Farnolle, Sadık, Murat Akça,, Seth, Chebake, Murat Yıldırım, Aleksic, Ahmet, Hüseyin, Mustafa, Eren on biriyle çıktı.
Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, yeni transfer Aleksic sergilediği performansla beğeni kazandı.