Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul yolcusu

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor, bu zorlu mücadelenin son çalışmasını tesislerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Malatya ekibinde Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra Çağıran sakatlıklarından dolayı kafileye dahil edilmedi.

Son antrenmanda taktik çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, hırslı ve istekli görüntüsüyle teknik heyeti memnun etti. Antrenman öncesi oyuncularına uyarılarda bulunan Erol Bulut, “Rakibimiz ligin ilk haftalarına oranla kendini buldu ve daha iyi oynuyor. Sahalarında uzun bir aradan sonra Antalya'ya kaybetmeleri onları bizim maça daha temkinli çıkaracaktır. Maçından başından itibaren agresif ve üretken olma çabasında olacaklardır. Biz disiplinden kopmayıp, rakip atakları ilk dakikalarda savuşturabilirsek maçtan başarılı bir sonuç çıkarabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Erol Bulut'un taktik çalışmada ise as takımda Ertaç, Chebake, Erkan, Sadık, Mina, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Pereira, Adem ve Khalid'e şans verdiği görüldü.

Sarı-kırmızılılar, 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için akşam 19.15 uçağıyla İstanbul'a gidecek.