Evkur Yeni Malatyaspor kadrosunu koruyacak

Mevcut kadromuzun yüzde 80’ini tutacağız. Ve bu kadronun üzerine de ekonomik anlamda ve uyum anlamında bize uyacak oyuncular olacak” dedi.

Transferdeki son durum ve kulüpte çalışmalarla ilgili İHA’ya konuşan Gevrek, önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik anlamda kulübü iyi yürütmeleri gerektiğini vurgulayan Gevrek, “Tabii sezonu bitirdik ama bizim için lig yeni başlıyor. Çünkü önümüzde hem mali kongre var, bunun çalışmaları var. Hem ekonomik anlamda, tesis anlamında, transferde çalışıyoruz. Bu çalışmaları hassasiyetle, samimi bir şekilde yapıyoruz. Burada önemli olan ekonomik anlamda güçlü olmamız. Çünkü biliyorsunuz geçen yılki yapmış olduğumuz bütçe kur farkıyla biraz eridi. Bu sadece bizim için değil tüm kulüpler için bir sıkıntı oluşturdu. Bu açığı kapatmak için mücadele veriyoruz. Yapacağımız transferlerle, yollayacağımız oyuncuları hesaplayıp, kulübümüzü de sağlam bir yapıda yürütmeliyiz. Nasıl ki puan olarak bir hedef varsa, ekonomik olarak da bir hedef muhakkak konulur. Bana göre bizim için en önemlisi bu. Aslında tüm kulüpler için böyle olması lazım. Bu anlamda büyük kulüpler de dahil olmak üzere, bir çok kulübün ciddi sıkıntısı var. Geçmişte Malatyaspor’un yaşadıkları var, bu bizim için büyük bir tecrübe oldu. Bir daha böyle şeyler yaşamamak için hassas davranıyoruz” dedi.

“Önemli olan burada doğru transfer olması”

Gevrek, mevcut kadrolarının büyük çoğunluğunu koruyacaklarını da belirterek, şunları söyledi:

“Bizim şu an hali hazırda bir kadromuz var. Mevcut kadromuzun yüzde 80’ini tutacağız. Ve bu kadronun üzerine de ekonomik anlamda ve uyum anlamında bize uyacak oyuncular olacak. Önemli olan burada doğru transfer olması. İnşallah en kısa süre içerisinde transferlerimize başlayacağız.”