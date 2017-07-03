Evkur Yeni Malatyaspor kalesinde rekabet erken başladı

Transfer çalışmaları çerçevesinde Beninli kaleci Fabien Farnolle’yi kadrosuna katan sarı-siyahlı takım, eski kalecisi Ertaç Özbir ile de yeniden anlaşarak başarılı eldivene Süper Lig’de de güvendiğini göstermiş oldu.

Fiziğiyle kampın en dikkat çeken ismi olan Fabien Farnolle ile geçen sezonun başarılı ismi Ertaç Özbir arasındaki forma rekabeti de daha kampın ilk günlerinden başladı.

Geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesinde başarılı performansıyla büyük katkı sunan Ertaç Özbir’in Bolu kampının en çalışkan isimlerinden birisi olması, kalede yeni sezon öncesi kıyasıya bir rekabetin yaşanacağını gösteriyor.

Uzun boyuna rağmen çevikliği ve atletikliği ile dikkat çeken Fabien Farnolle’nin ise takım arkadaşlarına kısa sürede alıştığı ve kamptaki çalışma temposunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kalede yaşan forma rekabetinin Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yüzünü güldürdüğü öğrenildi.