Evkur Yeni Malatyaspor, kamp çalışmaları için Antalya’da toplandı

TFF 1.Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, devre arası kamp çalışmaları için bugün Antalya’da toplandı.

Antalya Side’de toplanan sarı-kırmızılı oyuncular günü hafif bir çalışmayla kapattı. Kampa yeni transfer Sezer Özmen de katılırken, Teknik Direktör İrfan Buz ise ilk günkü çalışmada yer almadı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un 10 gün sürecek kampta, oyuncuların son durumlarının görülmesi için bir hazırlık müsabakası oynamayı planladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, Antalya kampının ardından ikinci yarının ilk haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak.