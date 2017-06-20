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20 Haziran 2017 14:45

Evkur Yeni Malatyaspor kamp dönüşü yeni tesisi kullanacak

Evkur Yeni Malatyaspor, kullandığı Nurettin Soykan Tesisleri’nin yıkılıp yerine yenisi yapılana kadar kullanılamayan tesise taşınacak.

Evkur Yeni Malatyaspor kamp dönüşü yeni tesisi kullanacak

20 Haziran 2017 14:45


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından projesi çizdirilen yeni tesisin yapımı süresince antrenman sahalarının yanında bulunan tesisi kullanmayı planlayan sarı-siyahlılar, kamp dönüşü buraya taşınacak.


Spor Toto Teşkilatı’nın desteğiyle 8 yıl önce yapımına başlanmasına rağmen geçen sürede bir türlü bitirilemeyen tesisin eksilerini tamamlayarak kamp dönüşü buraya taşınmayı planlayan kulüp, çalışmalara başladı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlama işini üstlendiği tesisin ince işlerinin bulunduğu, ayrıca daha önceden yapılmasına rağmen kullanılmadığı için çürüyen ahşap malzemelerin de yenisiyle değiştirileceği ifade edildi.


Evkur Yeni Malatyaspor Temmuz ayının son haftasında tamamlayacağı yeni sezon kampının dönüşünde, yeni tesisi kullanacak.




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