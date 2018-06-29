Evkur Yeni Malatyaspor kamp hazırlıklarının Malatya etabını tamamladı

Günü sabah 10’da yaptığı tek antrenmanla geçiren sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, Nacer Barazite ve Aleksic dışındaki yabancı oyuncular çeşitli mazeretlerle henüz hazırlıklara katılmazken, bu oyuncuların Bolu kampına dahil olacakları açıklandı.

Malatya ekibi 5 gün boyunca güç depolarken, çalışmalar sıcağa rağmen yoğun tempoda devam etti.

Kamp çalışmalarıyla ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, faydalı geçen 5 günlük bir çalışma sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

Malatya hazırlıklarına bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle katılmadığını kaydeden Ravcı, “25 Haziran’da başladığımız yeni sezon hazırlıklarını 5 gün boyunca kendi tesislerimizde günde çift antrenman temposuyla sürdürdük. Çalışmalarımızın Malatya etabını bugün itibariyle tamamladık. Malatya hazırlıklarına bazı oyuncularımız çeşitli sebeplerden dolayı katılmadılar. Onlar da Bolu kampında bizlerle birlikte olacaklar. Genel itibariyle faydalı bir kamp süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. İnşallah ikinci etabımız yeni oyuncuların katılımıyla daha da verimli geçecek” diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor 1 günlük iznin ardından 1 Temmuz’da Bolu Termal Tesisleri’nde ikinci etap kampına başlayacak.