Evkur Yeni Malatyaspor kapanışı iyi yapmak istiyor

haftasında cuma günü sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun kapanışını iyi yapmak istiyor.

33. haftada deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun kapanış haftasında renktaşı Kayserispor ile 18 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray maçının ardından 4 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılılar, bugün Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde yeniden bir araya geldi.

Malatya ekibinde Galatasaray maçı sonrası sakat oyucu sayısının fazlalığı mevcut kadroda teknik heyeti zorunlu değişikliğe iterken, Kayserispor maçında takımın sahaya gençlerden kurulu bir düzende çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Malatya ekibinde yeni sezon öncesi kadrodan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netleşmeye başladığı bildirildi. Bu sezon takımda kiralık oynayan Aytaç Kara ve Matheus Doria ile anlaşamayacağı öğrenilen sarı-kırmızılıların, Barazit, Dia, Diallo ve Farnol gibi isimlere de kulüp aradığı belirtildi.