Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 16:13

Evkur Yeni Malatyaspor, Karabükspor ile karşılaşacak

Bolu’da 1.

Evkur Yeni Malatyaspor, Karabükspor ile karşılaşacak

12 Temmuz 2017 16:13

etap kamp çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci hazırlık maçını yarın Süper Lig ekibi Karabükspor ile oynayacak.


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 12 günlük bir dönemi geride bırakan sarı-siyahlı takımda, Dening dışında yeni transferlerin de kampa katılmasıyla kadro büyük ölçüde şekillendi.


Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde iki çalışma yaparak günü tamamlayan Malatya temsilcisinde gözler yarın Karabükspor ile oynayacak hazırlık müsabakasına çevrildi. İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 5-0 yenen sarı-siyahlılarda, yarın oynanacak Karabükspor maçında Sağlam’ın yeni transferlere şans vereceği öğrenildi.


Evkur Yeni Malatyaspor - Karabükspor müsabakası Bolu Karacasu Beldesi’nde bulunan bir otelin sahasında oynanacak.


Adana Demirspor ile oynanan maçta genç oyunculara şans tanıyan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın aynı zamanda kadrodaki şişkinliği gidermek için de göndereceği isimleri yavaş yavaş netleştireceği ifade edildi.


Yarınki maçla birlikte 1. etap kampını noktalayacak sarı kırmızılılar ikinci etap kampını Düzce Topuk Yaylası’nda yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!