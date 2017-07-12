Evkur Yeni Malatyaspor, Karabükspor ile karşılaşacak

etap kamp çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci hazırlık maçını yarın Süper Lig ekibi Karabükspor ile oynayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 12 günlük bir dönemi geride bırakan sarı-siyahlı takımda, Dening dışında yeni transferlerin de kampa katılmasıyla kadro büyük ölçüde şekillendi.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde iki çalışma yaparak günü tamamlayan Malatya temsilcisinde gözler yarın Karabükspor ile oynayacak hazırlık müsabakasına çevrildi. İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 5-0 yenen sarı-siyahlılarda, yarın oynanacak Karabükspor maçında Sağlam’ın yeni transferlere şans vereceği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor - Karabükspor müsabakası Bolu Karacasu Beldesi’nde bulunan bir otelin sahasında oynanacak.

Adana Demirspor ile oynanan maçta genç oyunculara şans tanıyan teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın aynı zamanda kadrodaki şişkinliği gidermek için de göndereceği isimleri yavaş yavaş netleştireceği ifade edildi.

Yarınki maçla birlikte 1. etap kampını noktalayacak sarı kırmızılılar ikinci etap kampını Düzce Topuk Yaylası’nda yapacak.