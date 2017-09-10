Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaptı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde tam kadro yapılan çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcularıyla antrenman öncesi bir toplantı yapan Teknik Patron Sağlam, önemli uyarılarda bulundu.

Kasımpaşa’nın sezona iyi başlayan takımlardan birisi olduğunu vurgulayan Sağlam, “Rakibimiz bu sezon ilk 3 hafta itibariyle sergilediği performansla dişli bir takım olduğunu ortaya koydu. Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç. Lige verilen aradan en iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Bundan sonraki haftalar bütün takımlar için zor geçecektir. Hepinizden en üst düzey performans bekliyorum. Bu maçla birlikte zorlu periyoda gireceğiz. O maçlara rahat çıkabilmemiz için buradan alacağımız sonuç büyük önem taşıyor” diyerek, futbolcularını motive etmeye çalıştı.

Adem Büyük sözleşmesindeki özel maddeden dolayı oynatılmayacak

Sarı siyahlılar yapılan ter antrenmanının ardından Kasımpaşa maçının hazırlıklarını noktaladı.

Bu arada Malatya ekibi transferin bitmesine sayılı saatler kala kadrosuna dahil ettiği Adem Büyük’ü sözleşmesindeki maddeden dolayı Kasımpaşa’ya karşı oynatamayacak. İstanbul temsilcisi Kasımpaşaspor, eski futbolcusu Adem Büyük’ün sözleşmesine özel bir madde ekleterek, kendilerine karşı oynatılmasına engel koydurdu.

Sağlam, Antalya maçının kadrosunu bozmayacak

Ligde oynadığı ilk 3 maçtan 4 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam’ın Antalya maçının kadrosunu bozmayacağı öğrenildi. Sağlam’ın Kasımpaşa karşında, kalede Ertaç, savunmada Chabeke, Yalçın, Mina, Cissokho, orta sahada Azubuike, Aytaç Kara, Barazit, Eren, Dia, forvette ise Khalid’e şans vermesi bekleniyor.

Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat: 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.