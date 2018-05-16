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16 Mayıs 2018 11:33

Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçına gelecek taraftara iftarlık dağıtılacak

Süper Lig’in 34.

Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçına gelecek taraftara iftarlık dağıtılacak

16 Mayıs 2018 11:33

haftasında 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor karşılaşmasının iftar saatine denk gelmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün forma göğüs sponsoru maça gelen taraftarlara iftar kumanyası verecek.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig’de oynanacak son hafta karşılaşmalarının Cuma günkü programında müsabakaların iftar saatine denk gelmesi Evkur Yeni Malatyaspor yönetimini harekete geçirdi.


Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi ve aynı zamanda sponsoru olan iş adamı Sait Aybak, Kayserispor maçına gelecek taraftarların mağdur olmamaları için iftar kumanyası dağıtacaklarını söyledi.


Müsabaka saatinin iftar saatine denk gelmesi nedeniyle maçı izleyecek taraftarın mağdur olmasını istemediklerini kaydeden Aybak, “Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor karşılaşmasının iftar saatine denk gelmesi nedeniyle maça gelecek taraftarlara iftar kumanyası vereceğiz inşallah. Taraftarımız sezon boyunca çok fedakar bir şekilde her maçımıza gelip bizi destekledi. Biz de cuma günü oruçlu taraftarımızın sıkıntı yaşamaması için böyle bir şey düşündük. İnşallah oraya gelen taraftarımızla hep birlikte iftarımızı yapacağız. Şimdiden bütün taraftarlarımızı Kayseri maçına davet ediyoruz. Gelin ligin son haftasında takımıza güzel bir veda yapalım” diye konuştu.




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