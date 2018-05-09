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09 Mayıs 2018 11:55

Evkur Yeni Malatyaspor kiralık oyuncularla anlaşma yapmayacak

Süper Lig’deki ilk sezonunda ligde kalma hedefini yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor kadrosunda bulundurduğu kiralık oyuncular ile yeni sözleşme yapmayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor kiralık oyuncularla anlaşma yapmayacak

09 Mayıs 2018 11:55


Sezon başında Trabzonspor’dan kiralanan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Marsilya’dan yine kiralık olarak transfer edilen Brezilyalı Matheus Doria Macedo ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenilen sarı-kırmızılı kulübün, bu oyuncuların yerine transfer yapacağı belirtildi.


Takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ortaya koyduğu disiplinsiz tavırlarla dikkatleri çeken eden genç Aytaç Kara’nın da kulübüne dönmek istediğini yönetimle paylaştığı iddia ediliyor.


Devre arasında Fransa’nın Marsilya takımından transfer edilen, sezon içerisinde bekleneni veremeyen Matheus Doria Macedo ile de yeni sezon sözleşme yapılmayacağı bildirildi.


Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’da 31 Mayıs itibariyle Eren Tozlu, Michael Pereira, Gilberto Olivera ve Emanuel Dening’in kulüp ile olan sözleşmeleri sona erdi.




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