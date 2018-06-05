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05 Haziran 2018 14:14

Evkur Yeni Malatyaspor, Kongolu Nzuzi Toko transferini bitirmek üzere

Transfer çalışmalarına başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un İsviçre takımı FC.

Evkur Yeni Malatyaspor, Kongolu Nzuzi Toko transferini bitirmek üzere

05 Haziran 2018 14:14

st. Gallen’de forma giyen ön libero Nzuzi Toko ile prensipte anlaştığı iddia ediliyor.


Teknik Direktör Erol Bulut ile yeniden anlaştıktan sonra transfer çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılı ekip, ilk transferini gerçekleştirmek için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Nijeryalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike’ye ciddi tekliflerin olması ve orta saha bölgesinde geçen sezon sorunlar yaşaması Malatya temsilcisini ön libero transferi konusunda acele hareket etmeye itti.


Evkur Yeni Malatyaspor transfer komitesinin şu an bonservisi elinde bulunan Kongo uyruklu futbolcuyla ön anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade ediliyor.


Başkan Gevrek’in kulübün menajerliğini yapan Ersin Güreler’e bu transfer için yetki verdiği ve Güreler’in bir dönem Eskişehirspor’da da forma giyen Nzuzi Toko ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.


1990 doğumlu Nzuzi Toko, orta sahada görev yapıyor. En son İsviçre takımı FC. st. Gallen’de forma giyen Toko, burada istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.




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