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06 Mayıs 2018 15:00

Evkur Yeni Malatyaspor, kümede kalmayı garantiledi

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32.

Evkur Yeni Malatyaspor, kümede kalmayı garantiledi

06 Mayıs 2018 15:00

haftasında oynanan A. Alanyaspor-Osmanlıspor maçının sonucuna göre ligde kalmayı garantiledi.


Spor Toto Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, 32. hafta karşılaşmasına çıkmadan önce matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledi. Ligin 32. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor’un deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla birlikte kümede kalmayı garantiledi. Osmanlıspor, puanını 33’e yükseltti ancak küme düşme potasından kurtulamadı. Ankara ekibi, kalan iki maçını kazansa dahi Evkur Yeni Malatyaspor’a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunmuyor. Zira Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmış, ikinci yarıda Ankara deplasmanındaki maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.




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