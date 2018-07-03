Evkur Yeni Malatyaspor laktat testinden geçti

Kamp çalışmalarında 3. günü geride bırakan sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda kampın 3. gününde futbolcular laktat testine tabi tutuldu.

Kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki laktat seviyesini ölçmeye yarayan testin genel olarak iyi sonuçlandığı belirtilirken, takımın bugün normal antrenman temposuna devam edeceği bildirildi.

Bu arada kampta açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, çalışmalarının verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

“Burada yorulmazsak sahada yoruluruz”

Bolu’da yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydeden Bulut, “Yeni sezon hazırlıklarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Burada antrenmanların yanı sıra bazı sağlık testlerimiz de olacak. Yine Bolu’da hazırlık maçları da oynamayı planlıyoruz. Şu an takımımızda bütün futbolcular iyi durumda. Tabii burada yorulmazsak sahada yoruluruz. Bu nedenle lige kadar hazırlıklarımızı çok iyi bir şekilde sürdürmeliyiz. Transferde önümüzdeki günlerde takımımıza katılacak yeni isimler olacak. Bunun için yönetimin çalışmaları sürüyor. İnşallah geçen sezondan çok daha iyi bir takım olarak lige başlamak istiyoruz” diye konuştu.