Evkur Yeni Malatyaspor, lider Galatasaray’a sürpriz peşinde

haftasında deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti.

Evkur Yeni Malatyaspor haftasında yarın saat 19.00’da Galatasaray ile zorlu bir randevuya çıkacak. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta güçlü rakibiyle prestij maçına çıkacak olan Kaplanlar bugün öğlen saatlerinde hava yolu ile İstanbul’a hareket etti.

Deplasmana mutlak puan parolasıyla giden sarı-kırmızılılarda, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Murat Yıldırım’ın da kadroya dahil edildiği öğrenilirken, eksik oyuncunun bulunmadığı belirtildi.

“Puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacağız”

İstanbul’a hareket etmeden önce değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, hafta boyunca takımın iyi hazırlandığını belirterek sahaya puan almak için çıkacaklarını söyledi.

Ravcı, “Bilindiği üzere Göztepe karşısında oyuncularımız ikinci yarının en iyi performansını ortaya koydu. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama şans bizden yana değildi. O gün oynadığımız oyun Galatasaray maçı öncesi büyük moral oldu. Sezon başında belirlediğimiz 40 hedefimizi yakaladığımız için de ayrı mutluyuz. Bu anlamda oyuncu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Zor ve meşakkatli bu yolda her zaman yüreklerini ortaya koyarak en iyisini yapmaya çalıştılar. Daha büyük bütçeli birçok kulüpten daha iyi işler çıkarttık. Bugün yine şampiyonluk adayı güçlü bir rakibe karşı ciddi bir sınav vereceğiz. Hafta boyunca iyi hazırlandık. Puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacağız. Tabii Galatasaray bu ligin köklü kulüplerinden birisi, ligin ilk yarısında evimizde gerçekten iyi oynayarak kazanmıştık. Yine aynı şekilde elimizden geleni yaparak puan almak istiyoruz. İşimizin bu kez daha zor olduğunun farkındayız. Sonucu ne olursa olsun sakatlıksız, sorunsuz bir maç geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.