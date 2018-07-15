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15 Temmuz 2018 16:59

Evkur Yeni Malatyaspor Manuel da Costa’dan vazgeçmiyor

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçirecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul ekibi Başakşehir’de forma giyen Manuel da Costa’yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Manuel da Costa’dan vazgeçmiyor

15 Temmuz 2018 16:59


Teknik direktör Erol Bulut’un listesinde yer aldığı öğrenilen Fas asıllı 1,91 metre boyundaki stoperin İstanbul ekibiyle 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Manuel da Costa için girişimlerini sürdüren yönetimin, bu transferi kısa süre içerisinde noktalamak istediği öğrenildi.


Fiorentina Primavera, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United U23, AS Nancy-Lorraine, CD Nacional, PSV Eindhoven, Lokomotif Moskova, West Ham United, Sivasspor ve Olimpiakos takımlarının formalarını giyen Manuel da Costa, 2017-2018 sezonunda Başakşehir’e transfer oldu.


Geride kalan sezon 11 karşılaşmada 872 dakika görev alan Manuel da Costa, forma giydiği 171 karşılaşmada 16 gol atıp, 3 asist yaptı.




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