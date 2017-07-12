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12 Temmuz 2017 13:02

Evkur Yeni Malatyaspor, Nijeryalı Sincere Seth ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı ve bir süre kampta denediği sağ bek oyuncusu Nijeryalı Sincere Seth ile 3 yılık sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Nijeryalı Sincere Seth ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

12 Temmuz 2017 13:02


Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-siyahlı kulüp, 19 yaşındaki Sincere Seth ile Bolu kampında sözleşme imzaladı.


Adana Demirspor ile oynanan hazırlık müsabakasında maça on birde başlayan ve sergilediği performansla hocası Ertuğrul Sağlam’ın gözüne girmeyi başaran Seth, 3 yılık sözleşmeye imza atarak kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.


İmza töreninin ardından konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Sincere Seth ile geçen sezon lig devam ederken anlaşmıştık. Kendisi genç ve gelecek vaat eden bir futbolcu. Bolu kampında sergilediği performansla kısa sürede hocasının da gözüne girmeyi başaran Seth’in takıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Atılan imzalara her iki tarafa hayırlı olur inşallah" diye konuştu.



Gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor


Süper Lig takımı Antalyaspor’un da bir ara gündemine gelen Seth ülkesinde gelecek vaat eden oyuncular arasında gösteriliyor. 1998 doğumlu olan Seth, Nijerya U-23 Milli Takımında da forma giyiyor. Genç oyuncu geçtiğimiz yaz Rio Olimpiyatları’nda forma giymiş ve izleyenlerden tam not almıştı.




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