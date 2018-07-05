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05 Temmuz 2018 10:45

Evkur Yeni Malatyaspor Ömer Şişmanoğlu’nu renklerine bağladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren E.

Evkur Yeni Malatyaspor Ömer Şişmanoğlu’nu renklerine bağladı

05 Temmuz 2018 10:45

Yeni Malatyaspor, Göztepe’den Ömer Şişmanoğlu’nu renklerine bağladı.


Transferde yurt içine yönelen sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir görüşme halinde olduğu Göztepeli forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile her konuda anlaşarak el sıkıştı.


İzmir temsilcisi Göztepe ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ömer Şişmanoğlu’na herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği açıklanan Malatya ekibinin, tecrübeli futbolcuya ne kadar transfer ücreti ödeyeceği ise açıklanmadı.


Gol noktasında sorun yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Süper Lig ekibi Göztepe’de beklenen performansı bir türlü gösteremeyen golcü futbolcuyu transfer etti.


Ömer Hasan Şişmanoğlu, 1 Ağustos 1989 doğumlu. Futbol hayatına Hamburg kentinin SC Vatan Gücü kulübünde başladı. Ömer, Almanya’da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Türkiye’de Süper Lig takımlarından Kayserispor’a transfer oldu. Buradaki performansıyla kısa sürede dikkatleri çeken golcü futbolcuyu bir diğer Süper Lig takımı Antalyaspor’da forma giydi. Antalyaspor’da da yükselişine devam eden Ömer Şişmanoğlu, buradan Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş’ın zengin kadrosunda forma şansı bulamayan golcü futbolcu yeni sezonda Malatyaspor forması giyecek.




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