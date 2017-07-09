Bugüne kadar kadrosuna 7 yeni oyuncu dahil eden Malatya temsilcisi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Peru milli takımında da forma giyen Yoshimar Yotun ile anlaşmaya vardı.

İsveç ligi takımlarından Malmö’de forma giyen ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek olan Yoshimar Yotun’un imza için Türkiye’ye davet edildiği belirtildi.

Yoshimar Yotun ile transfer görüşmelerini sürdürdüklerini doğrulayan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, “Bu transfere büyük önem veriyoruz. Yoshimar Yotun ülkesinin milli takımında da forma giyen oldukça kaliteli bir isim. Henüz kesin diyemem ama anlaşma adına da büyük aşama kat ettik bu oyuncuyla. Eğer bir aksilik çıkmaz ise bu oyuncu Türkiye’ye gelecek” dedi.

27 yaşındaki sol bek Yoshimar Yotun çabukluğu ve adrese teslim yaptığı ortalarla geçen sezon İsveç liginde adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı.