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20 Eylül 2017 12:09

Evkur Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay’da kararlı

Teknik adam arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay ile anlaşmaya yakın.

Evkur Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay’da kararlı

20 Eylül 2017 12:09


Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada tecrübeli hocayla anlaşmak istediklerini söyledi. Teknik direktör sorununu yarına kadar çözmek istediklerini dile getiren Gevrek, “Teknik adam arayışlarımız noktasında görüşmelerimiz sürüyor. Rıza Çalımbay hocamızla bir ön görüşmemiz oldu ama kendisiyle detaylı konuşamadık. Ben herhangi bir pürüzün olacağını sanmıyorum. Rıza hoca, bugün Türkiye’de bilgisiyle, başarısıyla, kişiliğiyle tanınan bir teknik adam. Umarım iki taraf için de hayırlı olan neyse o olur” dedi.



“Hocamızı takımın başına getirmek için elimizden geleni yapacağız”


Gevrek, Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirmek için kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini de kaydederek, “Rıza Çalımbay’ı takımın başına getirmek için kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Tabii yine de futbol dünyasında neyin ne olacağını önceden kestirmek zor biliyorsunuz. Biz hocamızı takımın başına getirmek için elimizden geleni yapacağız. Oldu ki aksi bir durum ortaya çıktı, o zaman alternatif planlarımız da var. Yarına kadar yeni hocamız belli olur diye düşünüyorum” diye konuştu.




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