Evkur Yeni Malatyaspor sahasında dört büyüklere geçit vermiyor

Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezondan bu yana sahasında dört büyük takımlarla oynadığı maçlardan sadece birini kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatya Stadyumu'nda dört büyüklere karşı ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçen sezon sahasında dört büyüklerle oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 2-1, Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Malatya ekibi, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kalmıştı. Geçen sezon sahasında sadece Fenerbahçe'ye mağlup olan sarı-kırmızılılar, sahasında dört büyük takım karşısında 7 puan toplamıştı. E.Yeni Malatyaspor bu sezon da sahasında dört büyüklerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Doğu ekibi 10. haftaya kadar dört büyüklerden ikisiyle karşı karşıya gelirken, bu maçların ikisini de kazandı. Ligin ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup eden E.Y. Malatyaspor, 10. haftada ise Galatasaray'ı 2-0'la geçerek, kendi sahasında büyük takımlara karşı üstünlüğünü sürdürmüş oldu.