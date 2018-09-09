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Evkur Yeni Malatyaspor sezon başından beri ilk kez tam kadro çalıştı


Sezon başından beri ilk kez tam kadro çalışma fırsatı bulan sarı-kırmızılar, Beşiktaş’ı yenmenin hesaplarını yapıyor.


Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kendi tesislerinde önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanan doğu ekibinde sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde oynadığı son Konya maçında sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olan Malatya ekibinde Erol Bulut’un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bulut’un Murat Yıldırım ve Minuri’ye hazır olmaları talimatı verdiği öğrenildi.



Hazırlık maçı oynanacak takım bulunamadı


Bu arada sarı-kırmızılıların milli arayı hazırlık maçı yaparak geçirme planları maç yapacak takım bulunamadığı için gerçekleşmedi. Komşu il takımlarıyla temasa geçerek hazırlık maçı teklifinde bulunduğu belirtilen Malatya ekibinin bu takımların programlarının uymaması nedeniyle olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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