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08 Ocak 2017 16:16

Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçını İstanbul’da oynamak için girişimlere başladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçını İstanbul’da oynamak için girişimlere başladı

08 Ocak 2017 16:16

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü ikinci yarının ilk iç saha maçı olan Sivasspor karşılaşmasını İstanbul’da oynamak için gerekli girişimleri başlattı.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Adil Gevrek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1 ya da 2 maçımızı kulübümüzün menfaati doğrultusunda İstanbul’da oynama düşüncemiz var. Yarın kesin bir sonuç almayı umuyoruz" dedi. Adil Gevrek, İHA’ya yaptığı açıklamada Malatya İnönü Stadı’nın bozuk zemininin futbol oynamaya müsait olmadığını ve bu durumun futbolcuları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Futbolcularımız ve teknik heyetimizle kampta oturduk, bu konuyla ilgili bir toplantı yaptık. Futbolcularımız saha zemininin kendilerini fazlasıyla etkilediğini paylaştı bizlerle. Teknik heyetimiz de dışarıda oynanması isteğinin olduğunu gördük. Yönetim olarak oturup durumun eksi ve artı yanlarını tartıştık. 1 ya da 2 iç saha maçımızı İstanbul’da oynama gibi bir düşüncemiz var" diye konuştu.

"Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak böyle bir karar aldık"
Başkan Adil Gevrek, konuyu belediye başkanı ile de istişare ettiklerini kaydederek, "Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak böyle bir karar aldık ve bu kararımızı belediye başkanımız ile de istişare ettik. 1 ya da 2 maçımızı kulübümüzün menfaati doğrultusunda İstanbul’da oynama düşüncemiz var. Yarın kesin bir sonuç almayı umuyoruz. Eğer yazışmalardan bir sonuç alırsak Sivas maçı İstanbul’da oynanacak" dedi.

"Vodafone Arena için olumlu sonuç aldık"
Stat konusunda girişimde bulundukları Vodafone Arena için olumlu sonuç aldıklarını da belirten Gevrek, "Maçın hangi statta oynatılması konusunda bir girişimimiz oldu ve Vodafone Arena için olumlu sonuç aldık. Şu an için sadece bunları söyleyebiliyorum. Dediğim gibi konu pazartesi netleşecek. Camiamızın bu konuda anlayışlı davranacağını umuyorum. İnönü Stadı her zaman bizim kalemiz ve Malatya da bu takımın sahibi. Ancak bu söylediğimiz durum 1 ya da 2 maçlık. Biz bu sezon şampiyonluk hedefliyoruz. Bunun için de her ihtimali göz önüne alıyoruz. Şampiyonluk yolunda Sivas ve Mersin ile oynayacağımız müsabakalar hayati derecede önemli" ifadelerini kullandı.



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