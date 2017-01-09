Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçını Malatya’da oynama kararı aldı

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarının ilk iç saha maçı olan Sivasspor karşılaşmasını İstanbul’da oynama düşüncesinden vazgeçti.

Malatya İnönü Stadı’nın zemininin futbola elverişli olmaması nedeniyle ligde bu hafta oynayacağı Sivas maçını İstanbul’a almayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bu düşüncesinden vazgeçerek maçı kendi sahasında oynama kararı aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetim olarak her şeye rağmen maçımızı kendi stadımızda oynama kararı aldık. Zeminimiz kötü de olsa, yarım metre kar da yağsa İnönü Stadı bizim mabedimiz. Maçımızı kendi stadımızda oynayacağız” dedi.



“Taraftarımızın da bu zorlu maçta bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz”

Gevrek, futbolcuların böyle bir talebinin olması ve ikinci yarı maçlarının zorluğunu göz önüne alarak maçı dışarıda oynamak gibi bir fikrin oryaya çıktığını ancak bu fikrin bugün itibariyle ortadan kalktığını belirterek, “Biz yönetim olarak her şeye rağmen maçımızı İnönü Stadı’nda oynama kararı aldık. Malatya bizim evimiz, İnönü Stadı da mabedimiz. Sivas maçını Cumartesi günü Malatya’da oynayacağız. Taraftarımızın da bu zorlu maçta bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.