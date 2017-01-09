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09 Ocak 2017 16:45

Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının saati değişti

Evkur Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçının saati değişti

09 Ocak 2017 16:45

Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının başlama saati 16.00’dan 13.00’a alındı. Değişlik, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) maç programı sayfasında da yer aldı.
Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, daha önce açıklanan müsabaka başlama saatinde yaşanabilecek soğuk hava ve yağış ihtimali nedeniyle maçın başlama saatinin 13.00’a alınmasının uygun olacağına dair TFF’ye ilettiği başvuru kabul edildi.

“Hava şartlarının olumsuz olma ihtimali kuvvetle muhtemeldi”
Yapılan değişiklik TFF’nin maç programı sayfasına da yansıtılırken, maçın başlama saati 13.00 olarak güncellendi.
Konuyla ilgili İHA’ya konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Sivasspor ile oynayacağımız maçın önceki saatinde hava şartlarının olumsuz olma ihtimali kuvvetle muhtemeldi. Biz de bunu düşünerek federasyona durumu izah ettik. Federasyonumuz yayıncı kuruluşun da bilgisi dahilinde müsabakayı 16’dan 13’e aldı. Cumartesi günü oynayacağımız müsabakaya tüm taraftarlarımız bekliyoruz” diye konuştu.



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