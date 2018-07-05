Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 10:55

Evkur Yeni Malatyaspor, sponsorlarıyla bir araya geldi

Evkur Yeni Malatyaspor yönetim, kulübe sponsor olan firmaların yetkilileriyle bir araya geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor, sponsorlarıyla bir araya geldi

05 Temmuz 2018 10:55


Sponsor desteğinden önemli katma değer elde eden E.Yeni Malatyaspor yönetimi, kulübe sponsor olan firma sahibi ve yetkililerine teşekkür etmek için bir gece düzenledi.


Yemekte bir konuşma yapan E.Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübe destek olan herkese teşekkür etti.


Sponsor desteğinin önemli olduğunu belirten Gevrek, “Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Bizi asla yalnız bırakmayan değerli sponsorlarımıza, iş adamlarımıza, sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyor, Yeni Malatyaspor’un başarısındaki katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Maddi manevi desteklerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz.


Ana sponsorumuz Evkur ‘a forma sponsorumuz Battalbey’e ve diğer tüm reklam ve sponsor olan iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor’un Şampiyonluğunda siz değerli iş adamlarımızın çok büyük katkısı var. 4 yılda gelen iki şampiyonlukta sizlerin çok büyük katkısı oldu. Desteğin azı çoğu fark etmiyor. Kimler maddi manevi destek vermişse hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç