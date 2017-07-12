Evkur Yeni Malatyaspor Store Mağazası’na yoğun ilgi

Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’da, Mayıs ayı içerisinde açılan lisanslı ürün satışı yapılan store mağazasında ürünlere yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.

Eski Belediye Meydanı’ndaki satış mağazasına özellikle tatilini Malatya’da geçiren Malatyalıların büyük ilgi gösterdiği, mağazanın zaman zaman bu taleplere karşılık vermede zorlandığı ifade edildi.

44 parça ürünün satıldığı store da satış sorumlusu olan Kenan Dağdeviren, Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının kulübün lisanslı ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Dağdeviren, “Malatyalılar hem kulübe destek çıkıyor hem de mağazadan alışveriş yapıyor. Yazlık ürünler başta olmak üzere şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, şort, tişört, forma, en çok tişört ve forma satışı yapılıyor. Genelde insanlar sarı-kırmızı ve sarı-siyah takım formalarını satın almayı tercih ediyor. Talebi karşılayamadığımız haftalar oldu. Mağazamıza gelen taraftarlar hiçbir şekilde ürünün fiyatını bile sormadan beğenip kabinde deniyor, beğendiyse ödemesini direkt yapıyor. Kendi şehrinin takımına, kulübüne destek olmak için gelip ürün aldıklarını ifade ediyor. Talebi karşılayamadığımız haftalar oldu. Mağazada tükenip kalmayan forma ve ürünler için ön sipariş veren taraftarlarımız var. Talebe göre ürünleri getirip Malatyalıların beğenisine sunarak satın almalarını kendi takımlarına sahip ve destek olmalarını sağlıyoruz” dedi.

“Yeni sezon ürünler çok yakında”

Dağdeviren, 15-20 güne kadar hem erkek hem kadın hem çocuk ürünlerinin taraftarların beğenisine sunulacağını ifade ederek, “Özellikle 2017-2018 sezonu formaları 15-20 güne kadar mağazamızda olacak. Yeni sezon takım ürünleri vitrine çıkınca var olan hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Gurbetçi Malatyalılar şehre gelmeye başladılar. Bizden farklı model ve tasarımlı formalar talep ediliyor. Taraftarlarımız yeterince ürün bulamamaktan şikayetçiydi. Yakın zamanda taraftarlarımız her oyuncunun formasını ve malzemesini burada bulabilecekler. Bu şehirde yaşayan herkesin artık takımına daha çok destek çıkması gerekiyor” diye konuştu.