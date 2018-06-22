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22 Haziran 2018 17:59

Evkur Yeni Malatyaspor Store Mağazasında sona gelindi

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Yalçınkaya, Malatya Park AVM’de yapımı devam eden Evkur Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceledi.

Evkur Yeni Malatyaspor Store Mağazasında sona gelindi

22 Haziran 2018 17:59


Yalçınkaya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi incelemelerde bulundu. Yalçınkaya, Malatya Park’ta yapımı devam eden Evkur Yeni Malatyaspor Store Mağazası çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Bir süre AVM’deki esnaflarla sohbet eden Yalçınkaya, “Taraftarlarımızın eksikliğini fazlasıyla hissetiği store mağazamız AVM’de çok yakında hizmetegirecek. Bizim için büyük birmutluluk bu. Şehrin takımına ve taraftarına her şeyin en güzeli yakışır. Biz de en güzelini yapacağız. Malatya Park AVM´de ürün kalitesini ve çeşidini de yenilediğimiz lisanslı ürünlerimizi ulaşılabilirliği daha kolay ve şık bir mağazadan alacaklar” diye konuştu.




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