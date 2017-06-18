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18 Haziran 2017 12:39

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı, sokak iftarında bir araya geldi

Takımlarının Süper Lig’e yükselmesiyle yüzleri gülen Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı, düzenlenen sokak iftarında bir araya geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı, sokak iftarında bir araya geldi

18 Haziran 2017 12:39


Saray Mahallesindeki iftara Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, dernek yönetimi, taraftarlar ve basın mensupları katıldı.


Düzenlenen iftar organizasyonunda yan yana konulan masalarla uzun bir iftar sofrası oluşturulurken, Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, iftara sofrasında birlik beraberlik mesajları verdi.


Malatya olarak bu sezon güzel bir başarı elde edildiğini kaydeden Soysal, “Bugün iftarımıza katılan herkese sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Bugün buradaki iftar sofrası bizim ne kadar büyük ve ne kadar dayanışma içerisinde olan bir taraftar grubu olduğumuzu gösteriyor. Takımımız bu sene Süper Lig’de mücadele edecek. Umarım Süper Lig’de o özlenen efsane Malatyaspor’u izleriz. Bu birlik beraberlik tablosunu koruduğumuz sürece bizim sırtımızı kimse yere getiremez” dedi.




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