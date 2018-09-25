Evkur Yeni Malatyaspor taraftarından imzalı formalara büyük ilgi

Evkur Yeni Malatyaspor'lu futbolcuların imzasını taşıyan lisanslı formalar store mağazasında satışa sunulacak.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından başlatılan imzalı forma satışlarına ilgi yoğun olunca, yeni formalar futbolculara imzalattırılarak satışa sunulmaya başlandı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde YSM Store Mağaza Müdürü Murat Alpay tarafından tek tek imzalatılan formalar, satışa sunulmak üzere mağazaya gönderildi.

Konuyla ilgili konuşan Alpay, “Evkur Yeni Malatyaspor'umuz futbolcularının imzasını taşıyan lisanslı formaları store mağazamızda satışa sunma fikrimiz oldukça büyük ilgi gördü. Biz de yeni imzalı formaları satışa sunduk. Bugün de Nurettin Soykan Tesisleri'nde imza töreni düzenledik. Bu düşüncenin hayata geçmesinde emekleri olan Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı ve Kulüp Müdürümüz Selçuk Günaydın'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.