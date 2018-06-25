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25 Haziran 2018 17:13

Evkur Yeni Malatyaspor top başı yaptı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, 2018-2019 futbol sezonu hazırlıkları için Malatya’da toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Evkur Yeni Malatyaspor top başı yaptı

25 Haziran 2018 17:13


Kamp çalışmalarının startını veren E.Y. Malatyaspor, kendi tesislerinde toplanarak yaz döneminim ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde toplanan sarı-kırmızılılar, akşam saatlerinde kısa süren bir antrenman gerçekleştirdi. Çalışmaya yeni transfer Sırp Danijel Aleksic de katılırken, Dünya Kupası’nda bulunan Khalid Boutaib ve izinli olan oyuncular katılmadı.


29 Haziran Cuma gününe kadar Malatya’da çalışacağı belirtilen sarı-kırmızılı ekibin, 1 günlük iznin ardından 30 Haziran’da Bolu Termal Tesislerinde toplanarak kamp hazırlıklarına yeniden başlayacağı ifade edildi.




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