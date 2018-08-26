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26 Ağustos 2018 13:40

Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’dan Mustafa Akbaş ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa Akbaş ile her konuda anlaşmaya vardı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’dan Mustafa Akbaş ile anlaşmaya vardı

26 Ağustos 2018 13:40


Akbaş’ın sarı-kırmızılı takımın son oynadığı Kayserispor maçının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması da transferin bittiğini gösterdi.


Sivasspor maçında yedek bırakıldığı için Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a tepki gösteren ve kadro dışı bırakılması gündeme gelen Mustafa Akbaş’ın yeni adresi Malatya oldu.


Transferle ilgili yapılan görüşmelerde Mustafa Akbaş’la her konuda el sıkışan sarı-kırmızılıların sözleşmesi devam eden futbolcuyu takıma kazandırmak adına Trabzonspor yönetimiyle de anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek’in bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmek adına bordo-mavili ekibin patronu Ahmet Ağaoğlu ile görüştüğü ve anlaştığı bildirildi.


Akbaş’ın bu hafta Malatya’ya gelerek takımla birlikte çalışmalara katılacağı öğrenildi.




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