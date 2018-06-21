Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonu öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalar sürüyor. 25 Haziran itibariyle yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Ali Ravcı, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ravcı, “Yeni sezon öncesinde kadromuzu güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Listemizde bulunan isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Basında isimleri geçen futbolculara teklifimizi sunduk ve beklemeye başladık. Transfer piyasası bilindiği hem çok yüksek, hem de çok farklı sonuçlara gebe. Bizde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket ederek, gelen teklifi değil, kendi teklifimizi ön plana koyuyoruz. Kabul eden eder, etmeyenin yolu açık olsun. Yeni sezon için sadece dış transfer değil iç transfer çalışmalarımızda devam ediyor. Hocamızın raporu doğrultusunda gelecek sezon kadromuzda düşünmediğimiz isimlerle görüşmeler yaptık. Tabi henüz netleşen bir şey yok ancak bir kez daha bu isimlerle görüşüp, son kararı vereceğiz” diye konuştu.