Evkur Yeni Malatyaspor transferde yurtdışına yöneldi

Ertuğrul hocamızın verdiği rapor doğrultusunda üzerinde durduğumuz birkaç yabancı oyuncu var. Transferi aceleye getirip, bize inanan insanların hayalleriyle oynamak istemiyoruz" dedi.

Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir takım kurmak isteyen ve bu doğrultuda da işe Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getirerek başlayan Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler transfere çevrilmiş durumda. Sağlam’ın verdiği rapor doğrultusunda futbolcular ile temas kurmaya başladıklarını belirten Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı, Dia’yı imza için beklediklerini, diğer alternatifler üzerinde ise çalışmalarının sürdüğünü paylaştı.

"Türkiye’de ses getireceklerine inanıyorum"

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istediklerini söyleyen Ravcı, "Süper Lig’deki ilk senemizin zor olacağını daha öncede söylemiştim. Eğer kulüp olarak dengeli, ayakları yere sağlam basan, mantıklı bir transfer politikası izlemezsek kendimizi ateş atarız. Hocamız Ertuğrul Sağlam’ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. Ertuğrul Hoca görev yapmadığı sürede yurt dışında bayağı bir oyuncu seyretmiş. Bu oyuncuların alınması halinde ileride Türkiye’de ses getireceklerine inanıyorum. Tabi bizim transferde bu istikamette hareket etmemiz lazım. Yani bilinen pahalı oyunculardan ziyade, genç, gelecek vaat eden, keşfedilmeyi bekleyen oyuncu transferleri gerçekleştirmeliyiz. Bu kulübümüzün yarınları adına da teminat niteliği taşıyacaktır” dedi.

"Bize inanan insanların hayalleriyle oynamak istemiyoruz"

Ravcı, birkaç güne transferde hareketlilik yaşanabileceğini de sözlerine ekleyerek, "Biliyorsunuz Dia transferi imzaya kaldı. Kendisini İstanbul’a bekliyoruz. Bunun dışında telaffuz edilen isimlerle olmuş bitmiş bir şey yok. Transferde şu anda tamamen yurt dışına yönelmiş durumdayız. Ertuğrul hocamızın verdiği rapor doğrultusunda üzerinde durduğumuz birkaç yabancı var. Bu oyunculardan sonuç almayı umuyoruz. Transferi aceleye getirip, bize inanan insanların hayalleriyle oynamak istemiyoruz. Biz mantıklı gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.