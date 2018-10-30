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Evkur Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında yarın sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlığını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan antrenmanda ligdeki Galatasaray maçında forma giyen futbolcular düz koşu yaptı. Kupa mesaisinde yedek oyunculara şans tanıyacağı belirtilen Erol Bulut'un Dia, Minuri, Eren Tozlu, Rahman Buğra, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Ertaç Özbir ve Ahmet Ildız gibi isimlere ‘hazır olun' talimatı verdiği öğrenildi.


E.Y. Malatyaspor'da bu maçta hafif sakatlığı bulunan Donald forma giyemeyecek. Hollandalı futbolcunun ligdeki A.Alanyaspor maçına kadar hazır hale geleceği ifade edildi.


Kupada kazanıp yoluna devam etmeyi planlayan Malatya ekibi, rakibi Kırklarelispor karşısına Galatasaray galibiyetinin moraliyle çıkacak.


E.Y. Malatyaspor - Kırklarelispor karşılaşması yarın saat 19.00'da başlayacak.

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